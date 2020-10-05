Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM У главы Северо-Западного управления Росприродандзора Михаила Козьминых требуют прояснить детали расследования пожара, который в минувшие выходные произошел на свалке на Волхонском шоссе в Петербурге. Соответствующий запрос ему направили депутаты Заксобрания Петербурга от «Партии роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

Территория свалки, где разгорелся пожар вечером 3 октября 2020 года, подведомственна ГУП «Завод МПБО-2». По данным ГУ МЧС, на территории завода горел мусор на площади 2500 кв. метров. Усилиями 64 пожарных на 16 единицах техники 4 октября в 17:05 пожар был ликвидирован.

«Мы предполагаем, что открытое горение на площадке предприятия стало следствием многочисленных нарушений требований по обращению с отходами», — пишут депутаты в запросе.

Они указывают, что обеспокоенные жители Красносельского и Кировского районов неоднократно обращались к парламентариям по поводу этого полигона.

«Граждане, муниципальные депутаты, общественные активисты не раз сообщали о том, что с территории мусорного полигона <…> на Волхонском шоссе постоянно разносится неприятный запах, периодически замечаются очаговые возгорания», — говорится в обращении.

Дмитриева и Трохманенко просят сообщить о ходе расследования дела об административном правонарушении в отношении завода МПБО-2.

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Кроме того, депутаты требуют разъяснений, каким образом территорию охраняют, брали ли после пожара пробы воздуха, каковы их результаты, какие меры предпринимаются для недопущения новых возгораний.

Заметим, ранее на Волхонском шоссе собирались построить мусороперерабатывающий завод, но под давлением местных жителей, которые опасались, что под их окнами начнут сжигать отходы, проект остановили.

В начале октября 2020 года стало известно, что Петербург и Ленобласть наконец договорились решать проблему мусора сообща, причем власти обещали, что в регионах не будут использоваться технологии мусоросжигания.

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