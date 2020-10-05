Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) будут менять систему обследования на COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе Свердловской области.

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После жалоб на работу пункта тестирования власти проанализировали деятельность медработников. Было выявлено, что загрузка трёх медиков не была обеспечена пассажиропотоком.

«Выявлены факты сдвига времени прилета, формирования очередей пассажиров в конце недели», — сказали в штабе порталу «Е1».

С 4 октября 2020 года штат медпункта увеличили на время пиковой нагрузки. При одновременном прибытии нескольких самолётов с пассажирами из-за границы будут выводить больше медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе начали штрафовать жителей, которые вернулись из-за рубежа и не сдали тест на COVID-19, либо сдали его невовремя.

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