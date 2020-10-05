Москва, , 14:01 — REGNUM Названы даты проведения московского фестиваля ролевых игр живого действия «Комкон 2021». Об этом сообщается 5 октября на официальной странице мероприятия в Telegram.

Фестиваль «Комкон 2021» пройдёт с 12 по 14 марта. Темой мероприятия станут старо-русские мифы, легенды и сказки.

Организаторы «Комкона» также уточнили, что сейчас они находятся в процессе поиска новой площадки для проведения фестиваля. Подать заявку на участие можно будет в ноябре 2020 года.

Напомним, «Комкон 2020» прошёл с 13 по 15 марта в парк-отеле «Олимпиец». Темой мероприятия был «Восток».

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