Красногорск, , 14:00 — REGNUM Установлены населённые пункты Подмосковья, где пассажиры и водители общественного транспорта меньше всего нарушают масочный режим. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства Московской области.

Так, среди пассажиров и водителей подмосковных автобусов меньше всего нарушителей масочного режима было выявлено в Чехове, Красногорске, Пушкине и Ступине. Что касается железнодорожного транспорта, то лучше всего требования, направленные на профилактику распространения коронавируса в регионе соблюдают в Орехово-Зуеве, Люберцах, Химках и Кашире.

За отсутствие средств индивидуальной защиты в объектах общественного транспорта Подмосковья предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.

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