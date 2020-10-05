Оренбург, , 13:56 — REGNUM В России ведутся разработки препарата, который будет создан на основе плазмы крови лиц, перенесших коронавирус. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"Сегодня идет работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров. Это иммуноглобулин антиковидный», — сказал Мурашко.

Он отметил, что средство будет создаваться на основе плазмы переболевших пациентов, а в дальнейшем — выпускаться в виде высококонцентрированного препарата для ведения тяжело больным COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 4 на 5 октября зафиксировано 10 888 новых выявленных случаев коронавируса.