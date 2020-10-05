Хабаровск, , 14:01 — REGNUM Информации о задержании Антона Фургала, сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, нет в распоряжении полиции и Центрального районного суда Хабаровска. Об этом сообщает 5 октября ТАСС.

Публикация о привлечении Антона Фургала к ответственности за нарушение, связанное с организацией или проведением массовой протестной акции, ранее появилась на сайте «Пятого канала». Сообщалось, что мужчина призывал людей к митингам в защиту своего отца.

Однако представитель Центрального районного суда, который обычно рассматривает такие дела, сообщил, что документы в отношении Антона Фургала в суд не поступали. Рассматривать дело может и другой суд, пояснил он.

Источник в правоохранительных структурах края сообщил, что в базах данных полиции в настоящее время нет протоколов или иных документов в отношении сына бывшего губернатора.

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