Нальчик, , 13:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число умерших от осложнений после коронавируса достигло 100 человек. За прошедшие сутки скончались еще два пациента — 62-летняя жительница города Тырныауза и 73-летний житель селения Атажукино, сообщили 5 октября в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Днем ранее был зафиксирован еще один случай летального исхода — скончался 83-летний житель селения Эльбрус. А в предыдущие сутки умерла 62-летняя жительница города Нальчика. Всего за четыре дня октября в республике жертвами коронавируса стали шесть человек.

Напомним, Кабардино-Балкария занимает третье место в Северо-Кавказском округе по числу смертей от опасной инфекции. На первом месте по-прежнему Дагестан, где скончались 647 человек, на втором Ставропольский край — 332 человека.