Красногорск, , 13:48 — REGNUM За месяц в Подмосковье от гриппа привились 1,5 млн человек. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

На данный момент прививку от гриппа сделали около трети жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Вакцинация против гриппа проводится во всех городских округах региона, мы задействуем мобильные комплексы по вакцинации, которые работают в многолюдных местах, организовываем выезды специалистов на предприятия и прививаем сотрудников непосредственно на рабочем месте», — сказала глава регионального минздрава.

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