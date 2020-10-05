Воронеж, , 13:45 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 5 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Всего по состоянию на 5 октября в регионе было зарегистрировано 190 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 16 тыс. 690 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области за сутки выявлены 182 новых носителя коронавируса