Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:43 — REGNUM В Ярославской области преподаватели школы искусств города Переславля-Залесского заявили о снижении зарплаты. Они опубликовали открытое письмо мэру города Валерию Астраханцеву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги и калькулятор

«В этот праздничный для всех учителей день мы, преподаватели школы искусств Переславля-Залесского, обращаемся к вам с совсем непраздничной проблемой. Уже многие годы мы работаем в школе искусств, отдаем детям наши знания и тепло наших сердец. Однако в последнее время работать педагогам становится все тяжелее. Мы не получаем положенную нам по закону зарплату. Мы работаем по эффективному контракту, в конце учебного года мы должны получать стимулирующую выплату за весь учебный год. Однако в мае 2020 года мы не получили денег за 2019 год. Причин невыплаты мы не понимаем. В итоге все преподаватели остались без стимулирующих выплат», — говорится в обращении.

По словам авторов письма, власти не оплачивают поездки на конкурсы ни для детей, ни для преподавателей. Не поддерживается концертная деятельность, «в результате чего уже потерян оркестр». Непосредственным поводом для письма стало предложение подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. По мнению педагогов, оно ухудшает условия оплаты.

«Сейчас, если мы подпишем дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором очень хитроумным способом высчитывается наша нагрузка, зарплата наша при такой же нагрузке, как и раньше, станет меньше! Как это возможно, мы не понимаем. Унизительно видеть, как из нашей нагрузки вычитают минуты перемен, высчитываются копейки и гроши, чтобы уменьшить нашу зарплату при том, что работаем мы не меньше, чем раньше. Так почему же наш труд будет оплачиваться хуже?» — говорят авторы письма.

Педагоги обратились к депутату Ярославской областной думы Сергею Хабибулину.

«Я разговаривал с заместителем главы города по финансам, она сказала, что сейчас педагогам платят за час, а ведут они урок 45 минут. Поэтому оплачиваться это время должно по-другому. Наверное, хотят сэкономить, чтобы отчитаться начальству. Но почему бы не сэкономить на зарплатах чиновников, а не педагогов? Я пишу обращение в прокуратуру, губернатору области», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

В письме педагоги школы искусств призывают главу района «прекратить унизительную практику срезания зарплаты преподавателей и сокращения обеспечения деятельности школы». ИА REGNUM будет следить за развитием событий.