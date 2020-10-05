Москва, , 13:42 — REGNUM Граждане России должны стать более осторожными в повседневности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас», — сказал Песков.

При этом, по его словам, в Кремле не слышали рассуждений о возможности локдауна из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России растёт число выявленных случаев коронавируса. За сутки с 4 на 5 октября в РФ зафиксировано 10 888 новых случаев.