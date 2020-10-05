Москва, , 13:42 — REGNUM Кремлю неизвестно о планах властей Москвы ввести режим самоизоляции, если число заразившихся коронавирусом не будет сокращаться. Об этом 5 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Нет, неизвестно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля посоветовал обращаться за разъяснениями в мэрию, которая «весьма транспарентно работает».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве выявили 3537 случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее в Москве выявили 3327 случаев заражения — на 210 случаев меньше. Всего в столице выявили свыше 307 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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