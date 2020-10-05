Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге уволили реаниматолога Владимира Брацлавского, который, по версии следствия угрожал травматическим пистолетом женщине с ребенком и ударил ее за сделанное замечание. Об этом 5 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе городской больницы №26.

Напомним, сотрудник медицинского учреждения Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела после конфликта с женщиной в Зеленогорске (Курортный район).

Мужчина угрожал оппонентке предметом, похожим на пистолет, который оказался травматическим оружием. В настоящий момент подозреваемый задержан, ему должны избрать меру пресечения.

«Брацлавский уволен, по собственному желанию. В пятницу (2 октября, прим. ред.) у него был последний рабочий день в больнице», — уточнил собеседник агентства.

Отметим, как стало известно, в настоящий момент подозреваемый реаниматолог госпитализирован, у него произошел гипертонический криз.

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