Воронеж, , 13:42 — REGNUM В Воронежской области 5 октября подтверждено 182 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на три теста больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрировано 18 тыс. 888 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 16 тыс. 690 пациентов, в том числе один человек — за последние сутки.

За весь период скончались 190 человек. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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