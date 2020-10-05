Пермь, , 13:36 — REGNUM В Пермском крае 5 октября дополнительно развернуто 115 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Коечный фонд расширен в трех медучреждениях Лысьвы, Октябрьского и Пермского районов. На сегодняшний день в регионе имеется 2867 коек для COVID-пациентов в 20 медицинских организациях (преимущественно в Перми — 11 учреждений). На сегодняшний день из 2867 развернутых коек свободно 450 (15,7%). Это соответствует рекомендациям Минздрава РФ, согласно которым целевой показатель резервного количества коек для лечения COVID-19 должен составлять 15% от среднего значения фактически развернутого коечного фонда в регионе.

Ранее глава минздрава Пермского края Оксана Мелехова заявила, что регион к 20 октября готов развернуть до 3300 дополнительных коек. Резерв для этого есть. «Всё зависит от того, как будет протекать эпидемический процесс и насколько мы все вместе сможем растянуть его во времени, чтобы уйти от пиковых нагрузок и избежать резкого всплеска заболеваемости. Чем дольше мы растянем пик заболеваемости во времени, тем меньше будет нагрузка на систему. Это можно сделать только вместе с жителями, которым необходимо строго соблюдать противоэпидемические меры», — подчеркнула министр.

Стоит отметить, что в Прикамье в связи со стабилизацией эпидобстановки с 10 августа по 1 сентября поэтапно было восстановлено 1545 коек для работы в штатном режиме в целях возобновления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам.

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