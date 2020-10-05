Екатеринбург, 5 октября 2020, 13:37 — REGNUM Из-за ремонтных работ на Макаровском мосту в Екатеринбурге образовался большой затор из машин. Об этом информирует ресурс «Яндекс.Пробки».
Пробка начинается почти с улицы Малышева и длится до улицы Гражданской. Протяженность затора — несколько километров.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга уточняют, что в городе вновь началась реконструкция Макаровского моста. Ограничение движения продлится до конца июня 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ремонт моста начался ещё в 2017 году, и первый этап работ завершили в 2019 году. Нынешние действия проводятся в рамках второго этапа реконструкции.