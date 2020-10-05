Калуга, , 14:12 — REGNUM 200 детей калужских медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, 5 октября вылетели на отдых на Черноморское побережье. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Для юных калужан организован отдых во всероссийском детском центре «Орлёнок». Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области

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Для юных калужан организован отдых во всероссийском детском центре «Орлёнок» продолжительностью в 21 день. Дети вместе с сопровождающими отправились чартерным рейсом из Калуги в Краснодар, откуда их на автобусах доставят к морю.

На отдыхе дети калужских медработников примут участие в творческих, интеллектуальных и спортивных играх. В лагере «Орлёнок» также будет организовано их обучение.

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