Горно-Алтайск, , 13:30 — REGNUM В Республику Алтай прибыла первая партия комбинированной векторной вакцины от коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.

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«Первыми прививку от коронавирусной инфекции получат медработники, находящиеся в зоне риска — сотрудники скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей», — отметили в правительстве.

К настоящему времени прививку поставили уже 18 медработникам. При этом вакцинация проходит в два этапа с интервалом в три недели. В первый раз появляются защитные антитела, после второй формируется длительный клеточный иммунитет.

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