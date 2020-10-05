Минск, , 13:32 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 4 октября в разных населенных пунктах республики, 317 человек. Об этом 5 октября сообщает пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан», — говорится в сообщении и добавляется, что 258 человек водворены в места содержания до рассмотрения дел об административных нарушениях в судебном порядке.

Также указывается, что всего 4 октября в Белоруссии было зафиксировано 10 протестных акций и отмечается, что во всех областных центрах, за исключением Минска, они были немногочисленными — от 20 до 100 человек.

Кроме этого уточняется, что в Минске в протестах приняли участие около 10 тысяч человек и что к 18:30 акции были завершены.

«В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что защита Марии Колесниковой, являющейся членом президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции, подала ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту отсутствия состава преступления.