Москва, , 13:34 — REGNUM Бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву пока не предъявили обвинения по делу о даче взяток руководству Пенсионного фонда России. Об этом сообщил 5 октября адвокат Ананьева Алексей Кирсанов.

Ранее о возбуждении нового дела против Ананьева сообщило издание РБК. Было отмечено, что экс-банкира подозревают в даче взяток руководителям департаментов ПФР. За деньги банкир рассчитывал получить покровительство при заключении госконтрактов.

«Нам известно из СМИ о том, что дело возбуждено, однако никакого статуса у Алексея Ананьева нет — он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым», — заявил Кирсанов ТАСС.

Ранее братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, покинувших Россию, объявили в международный розыск. Им инкриминируют растрату, причинение ущерба путём обмана и отмывание денег. По версии следствия, братья совершили преступления в составе организованной группы. Промсвязьбанк признан потерпевшим по делу, его временные управляющие обратились в СКР и попросили о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Экс-банкир Ананьев не смог обжаловать первый этап своего банкротства

А также: «Промсвязькапитал» проиграл спор на 23 млрд руб.: активы банкиров Ананьевых