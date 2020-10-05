Москва, , 13:22 — REGNUM Нет оснований предполагать, будто осенний переход московских школ на дистанционное обучение даст какой-то иной результат, чем тот, который был весной 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал информацию о том, что школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

«Мое впечатление от этой новости очень печальное и даже трагическое. Поскольку я не видел пока документ, то я надеюсь, что этого не случится, — признался Луховицкий. — Я думаю, что такое же отношение у подавляющего большинства москвичей. Нет ни одного признака того, что сейчас будет лучше, чем весной. Наоборот, весной была надежда, что скоро это все закончится, так как впереди была естественная грань — летние каникулы. А сейчас если это заявят, то никто не скажет, когда это закончится».

Весной, как подчеркнул Луховицкий, по домам сидели и родители, которые контролировали процесс обучения.

«Но сейчас нет и не может быть общего распоряжения всем фирмам и организациям отправлять своих работников по карантин, — сказал он. — Соответственно дети будут без родителей. Я думаю, понятно, к чему это приведет. Не все дети у нас идеально послушные и так любят учиться, чтобы надеяться на то, что они будут целый день сидеть у компьютера и работать. Соответственно результаты такого обучения будут еще хуже, чем весной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя главы Минпросвещения РФ Виктора Басюка, сообщения о переводе школ на дистанционный формат обучения являются недостоверными. Он отметил, что в министерстве «решения такого не принимают», поскольку оно принимается, исходя из ситуации в регионе.