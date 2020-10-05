Москва, , 13:23 — REGNUM В департаменте образования и науки Москвы не располагают информацией относительно того, будут ли столичные школы переведены на дистанционный формат работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 октября в общественной приемной ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

"Пока информации еще нет. Минпросвещения это опровергает. Следите за новостями», — сообщил сотрудник общественной приемной департамента образования и науки Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк рассказал о переводе столичных школ на дистанционный режим работы. Однако впоследствии он же опроверг собственные слова, заявив, что такие планы отсутствуют.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минпросвещения опровергли слухи о переходе школ на «дистант»