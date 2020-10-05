Батайск, Ростовская область, , 13:21 — REGNUM В Ростовской области из-за резкого роста числа случаев внебольничной пневмонии оказались переполнены инфекционное и терапевтическое отделения центральной горбольницы Батайска. Информация об этом появилась в социальных сетях.

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"В настоящее время вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе не наблюдается. Однако регистрируется рост числа внебольничных пневмоний. Так, из 267 госпитализированных пациентов в ЦГБ 70 человек получают лечение в инфекционном и терапевтическом отделении. Всего эти отделения могут принять в совокупности до 80 пациентов», — разъяснили ситуацию в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ухудшается эпидемиологическая ситуация. Так, в регионе за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 244 человека. Однако большого прироста больных COVID-19 в Батайске нет. За двое суток выявлено 15 новых носителей инфекции.