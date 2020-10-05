Пхёнтхэк, Южная Корея, , 13:26 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у двух военнослужащих и одного члена семьи, прибывших в Южную Корею 27 и 29 сентября.

В настоящее время граждане США находятся в медучреждениях на военной базе «Кёмп Хамфрис» и авиабазе в Кунсане.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах, расположенных на территории Южной Кореи, увеличилось до 201.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 73 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 24 164.

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