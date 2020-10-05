Оренбург, , 13:17 — REGNUM В Оренбургской области за восемь месяцев 2020 года банки выдали населению 14 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Из денежный объем составил 25,4 млрд рублей, что на 21% больше, чем за январь-август 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

В общей структуре кредитов доля ИЖК, предоставленных физическим лицам Оренбуржья, составила 23%. Средняя сумма ипотечного кредита выросла на 8% и достигла 1,8 млн рублей.

Финансисты отмечают увеличение спроса оренбуржцев на жилье в новостройках. За восемь месяцев оформлено 3,2 тыс. ипотечных кредитов, обеспеченных правами требований по договорам долевого участия, это 26% всех выданных ИЖК. Объем таких кредитов вырос на 33% — до 6,6 млрд рублей.

На погашение ранее предоставленных ИЖК оформлено 885 кредитов в общей сложности на 1,4 млрд рублей, что в 2,2 раза больше соответствующего периода 2019 года.

Процентные ставки по ИЖК продолжали снижаться, что связано в основном с расширением участия банков в госпрограммах и снижением ключевой ставки Банка России. Средняя ставка в августе 2020 года сократилась до 7,2% (в июле — 7,4%, в июне — 7,6%).

Ипотечными и кредитными каникулами, а также собственными программами банков по реструктуризации кредитов воспользовались 1,4 тыс. клиентов, чьи заявки на общую сумму 1,9 млрд рублей уже одобрены.