Черкесск, , 13:15 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило 81 человек. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 7434 человек, сообщили 5 октября в оперативном штабе.

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В течение двух выходных дней число новых выявленных пациентов с COVID-19 увеличилось еще на 159 человек, выздоровели же за это время всего 27 пациентов.

В настоящее время число «активных» больных в республике составляет 2502 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе 5 октября. Из них 450 человек госпитализированы в COVID-госпитали. Остальные заразившиеся проходят лечение амбулаторно.

Выздоровели в Карачаево-Черкесии с начала пандемии 4903 человека. Не смогли спасти врачи 29 жителей республики.