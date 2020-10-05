Москва, , 13:15 — REGNUM Увеличить продолжительность жизни граждан без сокращения смертности трудоспособного населения невозможно, заявил 5 октября замглавы Минздрава России Олег Салагай.

«Без сокращения смертности трудоспособного населения, без влияния на факторы риска увеличить продолжительность жизни не представляется возможным», — сказал Салагай на Всероссийском форуме по общественному здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей. Он призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным.

Вместе с тем, как выяснил Минздрав, мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что эта тенденция сохраняется несколько лет. Он уточнил, что, по оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года.

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