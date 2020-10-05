Иркутск, , 13:14 — REGNUM В главном управлении МВД России по Иркутской области опровергли информацию о появлении убийцы-насильнике. Полицейские призвали население скептически относиться к распространяемой в социальных сетях информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Накануне в различных источниках активное распространение получили сведения о появлении убийцы-насильника. В частности, ряд анонимных пользователей сообщали, что преступник орудует возле студенческих общежитий. Данные об этом не соответствуют действительности. Никаких противоправных посягательств в отношении девушек, в том числе подобного характера, не совершалось», — подчеркнули в ведомстве.

В ГУ МВД России по регионе просят пользователей различных групп и сообществ социальных медиа проверять распространяемую информацию, в которой отсутствуют комментарии компетентных должностных лиц, подтверждающих достоверность того или иного события.