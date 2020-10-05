Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан психолого-психиатрической экспертизой вспыльчивым человеком с завышенной самооценкой, но вменяемым и не находившимся в состоянии аффекта в момент преступления, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов во время реконструкции Rvio.histrf.ru

Защита Соколова на заседании 5 октября зачитала Октябрьскому районному суду характеристику личности подсудимого, которая была сделана в рамках судебно-психологической экспертизы, сделанной в институте Сербского.

Как следует из документа, в поведении историка Соколова эксперты не обнаружили психологических отклонений, при этом у мужчины имеются акцентуированные личностные черты в виде присущих ему на протяжении жизни вспыльчивости, потребности быть в центре внимания наряду с завышенной самооценкой, чертами аффективной ригидности, склонности к браваде, риску.

«В период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у Соколова не обнаружилось признаков какого-либо временного психического расстройства, в том числе патологического аффекта. Его действия были последовательны и целенаправленны. В его поведении и высказываниях отсутствуют признаки бреда, галлюцинаций, нарушенного сознания, следовательно, он мог, в том числе, и в полной мере осознавать фактический характер общественной опасности своих действий, руководить ими», — зачитал заключение эксперта адвокат Сергей Лукьянов.

Соколов не страдает психическим расстройством, которое было бы опасно для него и его окружения, поэтому в применении мер медицинского характера он не нуждается.

Клинических признаков синдрома зависимости от психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма у Соколова не выявлено, поэтому в лечении в медицинских организациях он не нуждается. Помимо этого, принимаемые Олегом Соколовым фармакологические препараты не оказали влияния на его психическое состояние, решили эксперты.

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Напомним, по версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний в тот момент Олег Соколов во время бытового конфликта на почве взаимной ревности несколько раз выстрелил в голову своей 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него обреза малокалиберной винтовки. Спустя сутки Соколов расчленил тело и частями утопил его в Мойке. В ходе этих действий он упал в реку, откуда был вытащен и задержан с поличным.

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