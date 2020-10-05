Москва, , 13:12 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в Центральном детском магазине, сообщает 5 октября агентство «Москва».

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Замначальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве Ольга Куликова рассказала, что 5 октября специалистами управления был осуществлён осмотр детских магазинов, расположенных в Центральном детском магазине на Лубянке.

«В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов», — сказала она.

За выявленные нарушения предусмотрены штрафные санкции до 500 тыс. рублей в отношении юридических лиц.