Уфа, , 13:12 — REGNUM Уборочная кампания завершится в Башкирии в течение недели. Об этом 5 октября сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в республике уже собрали урожай зернобобовых и зерновых культур на площади 1,744 млн га, что составляет 98 процентов от плана. Аграрии намолотили свыше 3,9 млн тонн зерна. При этом средняя урожайность составила 22,4 центнера с гектара, что на 10% больше аналогичных показателей 2019 года, добавил он.

Отмечается, что в Башкирии убрали масличные культура на 50 процентах площадей, а сахарную свеклу — на 56 процентах площадей. По этим культурам урожайность тоже превысила показатели 2019 года. В республике полностью закончили посев озимых. А заготовка семян выполнена на 91%.

Ильшат Фазрахманов отметил, что осенняя кампания закончится в ближайшие несколько дней.

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