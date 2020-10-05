Москва, , 13:06 — REGNUM Сообщения о переводе школ на дистанционный формат обучения являются недостоверными. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк.

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"К нам поступают данные [о переводе школ на удалённый режим обучения], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется», — сказал Басюк.

Он отметил, что в министерстве «решения такого не принимают», поскольку оно принимается, исходя из ситуации в регионе: «Таких решений пока нет».

В пресс-службе Минпросвещения РФ также сообщили, что публикации в СМИ о переводе школ на «дистант» «не соответствуют действительности». Там также отметили, что школьники Москвы находятся на плановых каникулах и каких-либо решений о переводе образовательных учреждений на «дистант» не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Басюк сообщил «Интерфаксу» о том, что прогнозировать ситуацию с развитием пандемии «сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах».

«У нас есть информация, и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва», — сказал Басюк.