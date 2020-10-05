Томск, , 12:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 106 человек, сообщили ИА REGNUM 5 октября в региональной администрации.

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Всего в Томской области по состоянию на 5 октября SARS-CoV-2 выявлен у 7982 человек. Выздоровели 6496 человек, в том числе 20 — за последние сутки.

За весь период в Томской области скончались 88 пациентов с коронавирусом.

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Напомним, за сутки 4 октября в Томской области коронавирус был выявлен у 108 человек.

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