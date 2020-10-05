Рязань, , 12:55 — REGNUM В Рязанской области 5 октября подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один положительный тест меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области был зарегистрированы 8422 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 6797 пациентов, в том числе пять — за последние сутки.

За весь период скончались 52 человека. Новых летальных случаев не зарегистрировано за последние сутки.

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