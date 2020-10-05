Иркутск, , 12:54 — REGNUM Два микрорайона посёлка Маркова Иркутской области в 12:43 (время местное) сегодня, 5 октября, остались без электроэнергии. Об этом сообщается на странице Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) в социальной сети «ВКонтакте».

"Под отключение попал микрорайон Березовый — улицы Баргузинская, Городская, Кольцевая, Надежды, Свободы, ДНТ Кактус, микрорайон Изумрудный — улицы Ангарская, Березовая, Брусничная, Иркутская, Кольцевая, Клюквенная, Магистральная, Мира, Молодежная, Спортивная, Строителей, Таежная, Центральная, Черемуховая, Южная, переулки Лесной, Ангарский, Грибной», — говорится в сообщении.

Для определения и устранения места повреждения на место была направлена бригада «Южных электрических сетей». Позже в Иркутской электросетевой компании уточнили, что в 14:37 (время местное) электроснабжение потребителей было восстановлено.