Уфа, , 12:58 — REGNUM Неграмотно оформленные вывески на башкирском языке в некоторых организациях и учреждениях выявили в Башкирии. Об этом 5 октября сообщил вице-премьер правительства региона Азат Бадранов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в текущем году специальная комиссия при проведении проверок в Фёдоровском, Стерлибашевском, Бакалинском, Шаранском, Благовещенском и Кушнаренковском районах выявила факты неграмотно оформленных вывесок в некоторых организациях и учреждениях.

Бадранов добавил, что вывесок с ошибками не становится меньше, поскольку зачастую конкурсы выигрывают организации, которые расположены за пределами Башкирии. Они делают перевод вывесок через онлайн-переводчики, что является некорректным. Кроме этого, они не применяют башкирский шрифт для правильного набора текста.

Отмечается, что названия воспроизводятся в искажённом виде и в связи с отсутствием подробного топонимического каталога. Поэтому было предложено создать в составе государственного научного учреждения «Башкирская энциклопедия» топонимическую лабораторию. Она займется формированием базы данных топонимов Башкирии на государственных языках для всеобщего доступа.

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