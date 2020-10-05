Черкесск, , 12:51 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проведена вакцинация от коронавируса первых жителей республики. Прививки получили 42 человека из числа медицинских работников, вызвавшихся добровольно получить вакцину «Спутник V», сообщила замминистра здравоохранения Динара Камурзаева.

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"Было принято решение начинать вакцинацию с добровольцев-медиков. Согласно планам, вакцинация первой партией завершена», — приводит слова Камурзаевой ТАСС.

По словам чиновницы, все данные о привитых от коронавируса были внесены в специальный федеральный регистр. Состояние получивших вакцину постоянно контролируется. Все случаи каких-либо осложнений будут внесены в этот регистр.

В настоящее время на официальном сайте минздрава КЧР информации о состоянии привитых нет.

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