Тамбов, , 12:48 — REGNUM В Тамбовской области 5 октября подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов выросло на один.

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Всего в области зарегистрированы 7964 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 6774 пациента, в том числе пять человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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