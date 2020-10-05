Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Нобелевский комитет в Стокгольме объявил лауреатов премии в области физиологии и медицины за 2020 год, сообщается 5 октября на сайте комитета.

Так, лауреатами стали Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С.

https://twitter.com/NobelPrize/status/1313049505802194944

Как сообщало ИА REGNUM, лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2019 год стали сразу трое ученых — Грегг Семенза и Уильям Келин-младший из США, а также Питер Рэтклифф из Великобритании. Все трое получили Нобелевскую премию за исследование механизма адаптации клетки к изменению уровня кислорода в окружающей среде.

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