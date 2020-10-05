Архангельск, , 12:44 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки выявили 187 новых случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе. Среди новых заболевших: 84 архангелогородца, 38 котлашан, 14 северодвинцев. Новые случаи заболевания выявлены также в Ленском районе, в Новодвинске, в Плесецком, Красноборском, Приморском, Котласском, Онежском, Каргопольском, Вилегодском, Пинежском, Холмогорском, Вельском районах, а также в Мирном и Коряжме.

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В настоящее время в регионе проходят лечение от COVID-19 3010 человек, 11 149 — уже поправились.