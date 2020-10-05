Тбилиси, , 12:48 — REGNUM Жителям Грузии нужно принять на себя часть ответственности за эпидемиологическую ситуацию в стране и соблюдать меры предосторожности для профилактики пандемии коронавируса. С таким заявлением, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 5 октября выступил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания межведомственного координационного совета.

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"Современный мир не предложил нам ничего нового в борьбе с вирусом. Опять маски, снова дистанция, снова воздержание от посещения ненужных общественных собраний и так далее», — сказал Гахария.

Он отметил, что для повторения успеха в период первой волны распространения коронавируса, когда в Грузии были рекордно низкие темпы его распространения, нужно, чтобы взаимодействовали все вместе: граждане, государство и учреждения. Таким образом, как считает премьер-министр, необходимо распределить ответственность за ситуацию в стране.

Гахария также подчеркнул, что ресурсы системы здравоохранения Грузии не ограничены и призвал граждан следовать рекомендациям минздрава. Он добавил, что необходимости вводить карантинные ограничения пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 5 октября сообщили о 578 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки. За время пандемии их выявили 8696. В течение последнего месяца в стране постоянно растет количество выявленных за день носителей SARS-CoV-2.

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