Владимир, , 12:43 — REGNUM Во Владимирской области 5 октября подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 7540 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5982 пациента, в том числе семь человек — за последние сутки.

За весь период скончались 227 человек, один новый случай подтвержден за последние сутки.

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