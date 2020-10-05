Москва, , 12:43 — REGNUM Решение о закрытии границ России и ограничении авиасообщения не планируется принимать. Официальное заявление об этом сделал Оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию РФ, сообщили в АТОР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Читайте в сюжете: В России за сутки от COVID-19 вылечился 3181 пациент

В Оперативном штабе уточнили, планов на повторное закрытие границ России пока нет.

Ранее замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что границы России могут снова закрыть, а количество полётов — уменьшить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса был создан 27 января 2020 года. Возглавила его зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Читайте также: В Совфеде допустили повторное закрытие границ России