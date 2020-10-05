Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM В Свердловской области пока не подготовили решение по ужесточению «режима повышенной готовности» по коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Ранее портал «Е1» со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области сообщил, что в регионе якобы вновь могут запретить массовые мероприятия из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации.

«В случае принятия каких-либо решений о корректировке действующего режима в Свердловской области и после закрепления этих решений в документах оперативный штаб об этом сразу информирует», — сообщите в оперштабе корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже усилили контроль за соблюдением текущих мер по профилактике COVID-19.

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