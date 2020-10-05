Москва, , 12:41 — REGNUM В рамках закона о борьбе с пиратством в мобильных приложениях, вступившего в силу 1 октября, Роскомнадзор предложил компаниям Google и Apple работать вместе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений», — говорится в сообщении.

Ведомство также попросило компании указать свой адрес для оперативного исполнения судебных решений.