Липецк, , 12:40 — REGNUM В Липецкой области 5 октября подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 6320 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5491 человек был выписан после курса лечения, в том числе один — за последние сутки.

46 человек скончались. Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

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