Нальчик, , 12:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии устанавливают личности двоих вандалов, которые осквернили могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Доследственную проверку по факту видео, размещенного в местном сегменте соцсетей, организовал Следственный комитет по региону, сообщили 5 октября в ведомстве.

Мемориал находится в станице Александровская Майского района. Двое молодчиков ногами разрушили элементы оформления памятника, установленного в честь павших в боях за родину воинов.

Видеокадры, запечатлевшие этот акт вандализма, появились в соцсетях 4 октября 2020 года. После установления виновных лиц им грозит ответственность по статье УК РФ «Вандализм».

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