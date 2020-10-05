Тюмень, , 12:36 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 5 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 93 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 октября зарегистрировано 9955 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7725 человек, 40 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона 19 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1101 носителей коронавируса остаётся под медицинским наблюдением;