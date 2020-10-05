Киев, , 12:38 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 5 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«В вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, спровоцированной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 721 человек», — отметили в пресс-службе.

За сутки коронавирус выявили у 19 силовиков, из них три человека были госпитализированы, а остальные проходят лечение дома под присмотром врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине увеличилось до более 230 тыс.

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