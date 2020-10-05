Сеул, , 12:43 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост числа бездомных животных. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году на улице оказалось 135 791 животное.

Известно, что в 2014 году на жители страны избавились от 81 147 питомцев, в 2015 году — 82 082 питомцев, в 2016 году — 89 732 питомцев, в 2017 году — 102 593 питомцев, в 2018 году — 121 077 питомцев. За пять лет показатель вырос на 67,3%.

Наибольший показатель был зафиксирован в провинции Кёнгидо (более 28 тыс. животных), в провинции Кёнсан-Намдо (более 14 тыс. животных), в провинции Кёнсан-Пукто (более 9 тыс. животных), в провинции Чхунчхон-Намдо (более 8 тыс. животных) и провинции Чолла-Намдо (более 8 тыс. животных).

Отмечается, что не смотря на рост числа выброшенных на улицу животных, число приютов для животных ежегодно сокращается. За пять лет число приютов сократилось на 7,5%. По состоянию на конец 2019 года в стране насчитывалось 284 приюта для животных.